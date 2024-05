Det var vel venstresiden i eget parti og palestinaaktivistene som presset regjeringen til denne ukloke beslutningen. For hva er det Norge har anerkjent? På Vestbredden sitter en korrupt og inkompetent administrasjon, med en president som ikke tør skrive ut nyvalg fordi han vet at han taper makten. I Gaza styrer terrororganisasjonen Hamas diktatorisk og vil slette Israel og alle dets innbyggere fra kartet. Bakom det hele lurer prestestyret i Iran, som også vil utslette Israel.

I tillegg er det krig og Israel kjemper for sin eksistens, etter terrororganisasjonen Hamas grufulle angrep 7. oktober. Og så gir regjeringen terrororganisasjonen et anerkjennende klapp på skuldra. Dette skjer samme dag som videoer av forslåtte og blodige israelske kvinnelige gisler, tatt av terroristene selv, blir lagt ut av gislenes familier. Bildene er ille nok, men er sensurert så ikke de verste situasjonene blir vist. Regjeringen undergraver forsøkene på å løse gisselsituasjonen og re-starte forhandlingene. Hvilken interesse har terrororganisasjonen i nye forhandlinger, når de ser at dagens strategi med å gjemme seg blant sivilbefolkningen fører fram.

Terrororganisasjonen Hamas bruker sivilbefolkningen i Gaza som sivile skjold og angriper israelske styrker inne fra tett befolkede områder. Uansett hvilke tiltak israelske styrker iverksetter blir det sivile tap. Dette er terrororganisasjonens ansvar og strategi og brudd på alle FN-konvensjoner. Ved sin anerkjennelse av Palestina nå, belønner dessverre regjeringen terrororganisasjonen Hamas.