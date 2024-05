Vi skrur tiden tilbake 3-4 år. Da var ny gassrørledning (Nord Stream II) mellom Russland og Tyskland under arbeid. Tyskland og nærliggende land trengte energi (gass) til industri og allment bruk. Russland har stor forekomst av gass, og da var det naturlig at disse to land i Europa kunne samarbeide om dette. Tyskland og EU sin industri har høy teknisk standard, men for å få en effektiv og konkurransekraftig industri trengs rimelig og stabil energitilførsel. EU har bygget ut fornybar energi, hovedsakelig vindturbiner, men denne energien er ustabil (variabel vind), og gasskraft vil være en god stabilisator med lite utslipp av CO2 sammenlignet med kullkraftverk. Med stabil og rimelig energi lå Europa an til å bli en markant del av Verden med gode konkurranseforhold. Men, men, før rørledningen var ferdig gikk USA ut med økonomisk boikott av spesialskipet/rederiet som la ned rørledningen. Arbeidet stanset, og skipet lå en tid utenfor Kristiansand. Senere startet arbeidet igjen, og rørledningen ble ferdig.

Det store spørsmålet er: Hvorfor ville USA stanse/redusere energitilførsel til Tyskland og nærliggende land? Det virket negativt for Russland, men de har vel fått andre mottakere, mens EU har problemer med dyr og usikker energileveranse. Det må være lov å drømme, drømme om at Tyskland og Russland hadde fått gjennomført gassleveransen som planlagt. Det ville gitt rimelig og stabil energi i EU, og videre samarbeid mellom Russland og EU. Russlands styresett er vel ikke noe å trakte etter, men vi må vel nødvendigvis akseptere det. Samarbeid / handel kan være en reell mulighet til å påvirke det, men da trengs det tid, kanskje lang tid. Mistanke og krig vil aldri løse det. Spørsmålet kommer igjen og igjen: Hvorfor satset USA på å bremse/stoppe leveransen av gass til EU? EU må vel sees som en alliert av USA, og det er EU som virkelig har fått merke energiproblemet. Russland har i årtider hatt sikker tilgang til sin flåtebase i Svartehavet med betydelig kontroll her og utgang til Middelhavet. Dersom Ukraina skulle bli medlem av NATO ville Russland i realiteten miste dette, og i tillegg vil der være mulighet for USA / NATO til å sette opp rakettbatterier nær den Russiske grense.

Jeg vil tro at Russland ser på denne krigen som en kamp for sin sikkerhet ved å beholde disse viktige strategiske punktene som de har hatt siden 2.verdenskrig, sannsynligvis lengre. Krig er forferdelig, og enormt ødeleggende. I tillegg til enorme menneskelige lidelser, og materielle ødeleggelser er opprustning og krig den største pådriveren av klimaproblemet (CO2 utslipp). Det skyldes stort energiforbruket i forbindelse med produksjon og bruk av krigsmateriell. Har noe slikt blitt nevnt i forb. med budsjett, opprustning m.v.? Nei, tror ikke det. Full fart mot høyere temperatur på kloden vår.

P.s. Russlands militærbudsjett var en tiendedel av USA sitt (artikkel i denne avisen). Sier det noe?