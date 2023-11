I Søgnesaken har forkjemperne for nye Kristiansand valgt å starte fortellingen, og tidsregningen, fra 1. januar 2020, da storkommunen ble opprettet. Pådriverne for Søgne som egen kommune, vektlegger naturlig nok hva som skjedde før den datoen. Riksdekkende medier (NRK inkludert), KS’ storbynettverk, med flere, vinkler saken med fokus på vedtak som bystyret i nye Kristiansand har gjort. Hva Søgne kommunestyre vedtok og rådgivende folkeavstemning uttrykte, tillegges ingen vekt.

I en VG-kronikk gjør de politiske influenserne Vadseth og Dale, det til et poeng at verken Arbeiderpartiet eller Senterpartiet gjorde det godt i bydelene Søgne og Songdalen i årets kommunevalg. De velger å tolke dette som et tegn på at motstanden mot storkommunen har begynt å avta. Dette er kunnskapsrike mennesker. De unnlater å fortelle at lokallagslederne for AP og SP har vært tydelige motstandere av en kommunedeling. Vadseth og Dale skriver ikke for tvilerne i Søgne og Songdalen. De ønsker å påvirke opinionen i Norge generelt, og stortingspolitikere spesielt.

I årets valgkamp i Kristiansand fremstod Høyre mer pragmatisk til et eventuelt stortingsflertall for oppdeling, enn lokallagene til Arbeiderpartiet og Senterpartiet. I et VG-intervju seks uker etter valget, er den nyvalgte ordfører Bernanders «valgkamp pragmatisme» borte som dugg for solen.

Dette er også to fortellinger om størrelse. De som er for storkommunen, mener Søgne er en så liten enhet at den ikke klarer å stå oppreist på egenhånd. De som vil ha Søgne tilbake som egen kommune, mener den er akkurat passe stor.

Målet med en fortelling styrer hva man tar med. Et stortingsflertall for lovendring og påfølgende løsrivelse, ved et eventuelt flertall i innbyggerhøringen, avhenger av hvilken fortelling som blir lyttet til. Vinner fortellingen som starter før 1. januar 2020, og man sjekker innbyggertallet, kan det se lyst ut for Søgnes selvstendighet.