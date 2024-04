Faktisk visste vi hvor alle sentrumsgater var, uten å trenge gateskilt på hushjørnene. Nå vil jeg si at selv jeg, trenger snart GPS for å finne ut hvor jeg er og hvor jeg skal. Det rives og bygges, graves og stenges. Kvadraturens opprinnelige sjel er forlengst erstattet med tidsriktige bygg. Men, og det er jo viktig, gateløpene er de samme, men nå nesten uten navn på hjørnene.

Er det virkelig blitt slik at Kristiansand Kommune ikke har økonomi til annet enn å kalle Søgne og Sogndalen for Kristiansand, mens byens hjerte, kvadraturen er blitt en navnløs gatelabyrint? (Eller, labberundt) så ser du hvor du havner? Så spør jeg: Hvor kan vi få tildelt GPS’er, slik at vi kan finne frem?