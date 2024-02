Problemene tårnet seg opp, og Sesilåmi ble avlyst i 2024. Nå er det flere ting som er typisk for dette rennet, men de viktigste er økonomistyring og informasjon til alle deltakerne, det er logistikken som skal samordnes og løses, og det er at villreinen bruker noen av beiteområdene her for å skaffe seg mat, og det er jo viktig, spesielt når vi opplever snø og is ute i den frie naturen.

Sesilåmi er et renn som mange setter pris på, og det er jo det lengste skirennet vi har på Sørlandet. Når man kommer i mål, så kan man slappe av, ta seg en dusj, og få noe godt å spise og å drikke.

Så la oss håpe at rennet ikke blir avlyst for all tid fremover, men at det er mulig å arrangere når forholdene ligger til rette for det.

Innlegget er forkortet. Red.