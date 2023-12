Folket ville jo ved forrige avstemning at de gamle kommunene Søgne og Songdalen skulle forbli egne kommuner.

For meg har denne saken vært enkel hele veien, og jeg har følt med og støttet mine tidligere sambygdinger i Søgne, og da også selvsagt folket i nabokommunen Songdalen. Argumenter for og imot, leserinnlegg for og imot har florert i ulike medier i lange tider nå. Kostnadskalkyler i hopetall har vi sett presentert. Ja, selvsagt vil en reversering koste, men den regningen får jo staten sørge for å betale.

For nå må vi ikke gjøre samme feil to ganger. Vi må respektere folkemeningen uansett utfall. Vi kan ikke la tvang avgjøre dette igjen. Blir det flertall for den nåværende storkommunen, så må også dem som stemte for reversering slå seg til ro med det og bidra til å bygge en god Kristiansand for fremtiden !

Blant dagens bystyrepolitikere er det et klart mindretall som vil stemme for reversering, kan det ha sammenheng med at godtgjørelsene til politikerne i gamle Søgne kommune var betydelig lavere enn i dagens storkommune ?

Ellers har jo stemmealderen vært hardt debattert. Vi hadde for en tid siden en folkeavstemning på Møre som endte med at Haram igjen ble egen kommune og kunne si takk og adjø til Ålesund. Og der stemte 16-åringene, så da er det jo rett og rimelig at det samme gjelder for oss ! Og som der så blir det helt feil om vi som bor i gamle Kristiansand også skulle stemme.

Så mitt hovedpoeng til begge fraksjoner er: Vi respekterer utfallet av folkeavstemningen og lar så saken bero og jobbe videre til beste for oss alle !