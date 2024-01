Ofte får vi greie på hvem det stammer fra: ”Diamanter varer evig’. Ian Fleming”. Eller: ”Fremtiden er et land vi ikke har noe kart over’ A.J.P. Taylor”. Men hvor stammer det fra? Kilden? Det kan vise seg at ”opphavsmannen” aldri har uttalt det slik det framstilles. Altså, hvordan ble formuleringen opprinnelig uttalt? Jeg tar her for meg to slike ordtak. Det ene skal stamme fra russeren Fjodor Dostojevskij (1821-88): ”Når Gud er død, er allting tillatt”. Det henvises da til hans bok ”Brødrene Karamasov” – et større verk, Solum forlag (1994), oversatt av Geir Kjetsaa, knyttet til Evje.

Hvor står så ordtaket? Svar: Ingen steder. Men det fins noen setninger som godt kan gjøres om til ordlyden i fyndordet. Om du skulle finne det i en sitatbok – jeg har mange, men det fins det ikke i noen av dem. Og hvorfor har jeg aldri sett oppgitt hvor i verket det står?

Nå mener jeg selv å ha funnet fram til en nøyaktig dokumentasjon, noe som knapt finnes andre steder: Altså, i 3. bind i Solums utgave, side 100, samtale mellom personene Mitja og Aljosja der førstnevnte sier: ”Rakitin kan ikke utstå Gud, ikke i det hele tatt! Det er det ømmeste punkt hos alle disse menneskene! (..)” ”Men hvordan skal det da gå med mennesket? Uten Gud og et liv etter døden? For da blir jo alt tillatt, da kan man jo gjøre hva som helst, ikke sant?” – ”Ja, nettopp, visste du ikke det da?” sa han.” Dermed ser vi hvordan enkeltutsagn er satt sammen: ”Når Gud er død, er alltid tillatt”.

Einstein eller Kant? Et ikke ulikt eksempel, men dog noe forskjellig, hevdes å stamme fra den store forskeren Albert Einstein (1879-1955): ”Det mest uforståelige ved Universet, er at det er forståelig.” Noen liknende ord fins i en artikkel av ham, nemlig ”The Journal of the Franklin Institute, Vol, 221, No 3, March 1936”: ”Det er på denne måten at verden slik vi erfarer den, er forståelig. Det faktum at den er forståelig, er et mirakel (The fact that it is comprehensible is a miracle.”) Ordtaket ”Det mest uforståelige ved Universet, er at det er forståelig,” har trolig oppstått fra disse setningene.

Men det kan også hevdes at ordtaket har sitt opphav fra noe tidligere i artikkelen: ”En kan si ’verdens evige mysterium er dette at det er forståelig’. Det er en av Immanuel Kants store erkjennelser at postulatet om en virkelig verden utenfor vår, ville bli meningsløst uten at den er forståelig.” (One may say ’the eternal mystery of the world is its comprehensibility’. It is one of the great realizations of Immanuel Kant that the postulation of a real external world would be senseless without this comprehensibility.”) Dermed kan det stilles spørsmål om ikke forfatterskapet til ordtaket egentlig burde ha tilfalt den store tyske filosofen Immanuel Kant (1724-1804) og bare ble gjentatt av kloke, hårfagre Einstein?