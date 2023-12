Svensk folketone av Gustava Kielland fra 1800-tallet.

Det var da, men hva nå, er alle ønsket velkommen med sin lyst? På 1.juledags fvn.no kan vi lese:

•Det er en voldsom økning i anmeldte butikktyverier i Kristiansand over de siste tre årene. Noen rapporterer om dobling fra desember i fjor.

•Tyveriene blir nå utført av alle aldersgrupper, og det har vært en markant økning i tyverier i matbutikkene på Amfi Vågsbygd.

•Agder politidistrikt opplyser at det har vært en økning i anmeldte tyverier med over 32 prosent siden 2020, med en enda større økning fra 2022 til 2023.

Hva har skjedd med vår ungdom? Den tidligere glede og barnlige lyst, ser ut til å ha blitt erstattet med nettopp, lyst. Lyst til å rappe andres eiendom til egen vinning. Selvsagt gjeldet dette ikke alle, men gruppen tjuvradder har i den senere tid tatt helt overhånd. Det blir anslått at ungdommer står for cirka 60 prosent av tyveriene.

– Mange av dem har null respekt for verken oss eller politiet, sier Bjørn Sture Aas som har jobbet mange år i sikkerhetsbransjen.

Hva kan vi gjøre? Bør vi gjeninnføre Bastøy fengsel? Fengselsanlegget ble opprinnelig bygd som «Opdragelsesanstalt for forsømte Gutter». Bastøy skolehjem var i bruk fra 1900 til 1970. Bastøy ble et svært kjent skolehjem, og et «ris bak speilet» som «uskikkelige gutter» over hele Norge kunne bli truet med.

Er dette fasiten, eller skal vi bare la det hele flyte til de «uskikkelige gutter» (og jenter) gror opp til å bli voksne destruktive borgere med kun egen vinning som mål? Dette burde kanhende vår rike onkel Støre og hans kumpaner bruke litt energi på å finne ut av, før vi igjen kan legge Norge under Sverige.....?