Jeg mener landet trenger et politiker løft, men med motsatt fortegn som de sier i matematikken. Vi burde få flere med erfaring fra arbeidslivet inn på Stortinget, i motsetning til flere politikere med «høyere utdannings-syken». Hvordan er/blir fagarbeiderne, de uføre, marginaliserte og de uten høyere utdanning representert i politikken? Må de alltid bli talt for?

Jeg merker meg også at Grindheim fremhever at nesten alle i utøvende makt i USA har høyere utdanning. Jeg undrer meg om professoren har fulgt med på amerikansk politikk det siste tiåret, for amerikansk politikk er et perfekt eksempel på at høyere utdanning på politikerne, ikke er en sikker oppskrift for suksess.

Jeg er for øvrig av den oppfatning at Rødt tidligere var et parti for høyt utdannede, men kom først inn på Stortinget når de fikk med seg dem som de i alle år har snakket for. Fagarbeiderne, de uføre, marginaliserte og de uten høyere utdanning.

God jul og godt nytt år.