Tilværelsen blir snudd på hodet, uansett om du får det første barnet eller om det er attpåklatten som har meldt sin ankomst. Gjennom arbeidet som helsesykepleier og som rådgiver i Stine Sofie Foreldrepakke, møter jeg helsesykepleiere over hele landet som veileder nybakte foreldre. Alle forteller om det samme: Kravet til foreldrerollen oppleves stadig mer krevende.

På sosiale medier florerer utallige diskusjonene om hva hvilken oppdragelsesstil eller kostholdsregime som er best for ditt nyfødte barn. Rådene og meningene er utallige, og de endrer seg hele tiden.

«Alle» påstår å ha de rette svarene. Men er det en ting vi vet, så er det at de grunnleggende behovene til babyen ikke endrer seg. Mange av utfordringene nybakte foreldre i dag opplever med sine barn, er de samme som foreldrene våre før oss også erfarte. Alle babyer kommer i større eller mindre grad til å ha problemer med å sove. De kommer til å gråte. Som forelder kommer du til å bli sliten. Du kommer til å ha underskudd på søvn. Også i julen.

For den travle juletiden kan øke presset du allerede kjenner på. Mange opplever at den første julen med ny baby kan være spesielt vanskelig og dilemmaene melder seg raskt: rekker vi å kjøpe alle gavene i tide? Er pepperkaker fra butikken gode nok eller må vi bake selv? Får vi vasket ned huset? Og hvor skal vi feire julaften i år? Da er det viktig å tenke over hva - og hvem - som er viktigst akkurat nå.

Som rådgiver i Stine Sofies Stiftelse er min viktigste målsetning å styrke deg som nybakt forelder. Jeg vil derfor minne om at du er den aller viktigste personen i ditt barn sitt liv. Når du har det bra, har ofte babyen din det bra.

Mine to tips til deg for denne julen er derfor enkle: 1)Vær forberedt på hvordan du best tar vare på deg selv, og babyen.

2)Planlegg for at ikke alt går etter planen, og hva du da skal gjøre.

Foreldrerollen tar nemlig ikke juleferie. Perioden fra unnfangelse til barnet blir to år er særlig viktig for hjernens utvikling, og da trenger barnet gode og stabile voksne rundt seg.

Bruk julen til å se, snakke, synge og leke med babyen. I tillegg til å ha det hyggelig, bygger du barnets hjerne. Gjør de dagligdagse gjøremålene, som måltider og bleieskift, om til hjernebyggende aktiviteter. Det er noe av det aller viktigste du kan gjøre for barnet ditt.

Å være mamma eller pappa er ikke en konkurranse om å være best. Hjelp og støtt hverandre om dere er to. Er du alene, slipp andre mennesker til. Si ja til hjelp. Kjærlighet og tilknytning er like viktig for oss mennesker som mat og varme. Alle trenger en trygg havn, og det er denne havnen du nå skal bygge for ditt barn. Prøv å distansere deg fra andres meninger og forventinger. Kanskje er det i år du skal ta en stille og rolig jul hjemme? Eller er det best å reise bort slik at andre kan stå for alle forberedelser? Uansett hva du velger, så velg en rolig jul som gir tid til deg selv og hverandre. Babyen trenger verken ribbe, juletre eller presanger. Babyen trenger din tid og gode opplevelser sammen. Velg en jul på babyens premisser.