Vi i PP er enig, vi krever prioritering, tydelig og klar, men vi undrer oss da hvor lite handling og vilje vi ser fra ordføreren. Vi reagerer også på hvordan forslag stemmes ned. Enkelte utsagn fra ordføreren kan heller ikke stå uimotsagt.

Først og fremst til prioritering, eller kan det i det hele tatt kalles prioritering det budsjettet som ordføreren nå «banket» gjennom? Kun ca 1 million, eller rundt 250,000 per år (av budsjettet på mange milliarder) ekstra til oppvekstsektoren, herunder skoler og barnehager. Politikergodtgjørelser og de nærmere 40 millionene til Kunstsilo stod fortsatt urokkelige. For øvrig, Øvre Slettheia skole ble vedtatt nedlagt, det samme gjorde Kløvertun.

Ordføreren skriver videre; «Samtidig erkjenner vi fra posisjonen sin side at økonomien er stram i Kristiansand. Da vi tok over i oktober styrte kommunen mot et underskudd på nesten 200 millioner kroner.» Har ordføreren ikke fått med seg at Kristiansand ble styrt på Høyre sitt budsjett i 2022, og i 2023 på budsjettet til flere av dagens posisjonspartier (herunder KrF med støtte fra Høyre). Dernest påpeker ordføreren følgende; «Når regjeringen kjører en tøff skattepolitikk, må vi svare lokalt. Derfor har vi nå stoppet den store økningen i eiendomsskatt venstresidens økonomiplanforslag la opp til.» I rettferdighetens navn så bør det igjen nevnes at Kristiansand faktisk har vært styrt på budsjettene til flere av dagens posisjonspartier, mener ordføreren da disse er venstrevridde?

I forhold til eiendomsskatt så nevner ordføreren en liten reduksjon i 2024, men han unnlater fullstendig å skrive at han sin egen 4-årige økonomiplan innbefatter en ikke ubetydelig økning av eiendomsskatten. Det skal riktignok merkes at posisjon lanserte et eller annet makstak for denne skatten, men deres egen plan klarte altså ikke selv å oppfylle deres eget nye «tak»…

Enkelte forhold i ordføreren sitt budsjett står vi i PP gjerne også kan inne for. Men så var det det med prioriteringer igjen, for hvorfor stemme mot; -Bystyret ser med stor bekymring for utviklingen i strømprisene og ber kommunens representanter i Å Energi om at eiermakten benyttes i mye større grad, med det formål om at forbrukere av strøm i Sør-Norge skal få vesentlig lavere pris og at Å Energi skal gi tilbud til norske forbrukere som innebærer en strømpris nærme produksjonskost. -Bystyret anmoder at administrasjonen og styremedlemmene i Cultiva har hovedfokus på bevilgninger og tilskudd til aktiviteter for idrettslag, organisasjoner, foreninger i Kristiansand. Dette gjelder også for kommersielle aktører som faller innenfor formålet, hvor spesielt bredden innenfor barne- og ungdomsaktiviteter prioriteres.

Og hvorfor ville heller ikke ordføreren være med på å se nærmere på utvikling i offentlige avgifter, hva som er kommunens kjerneoppgaver, egenkapital i kommunens egne selskaper, nedbetaling av gjeld, vurdering av flere private barnehager, utredning av kommunal bostøtteordning og mye mer.

Til sist, hvorfor tas det ikke skikkelig tak? Vi trenger en ny, og ikke minst rettferdig kurs. I stedet velger posisjonen å legge ned Kløvertun og videre gå i gang med deres plan for ny skolestruktur. Vi i PP stiller oss bak Øvre Slettheia skole, som til tross for posisjonen sin nedleggelse, ønsket hele bystyret inklusiv ordføreren en Gledelig jul!!