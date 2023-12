Kongsbergmodellen viser til et omfattende industrielt samarbeid mellom Kongsberg-gruppen og Forsvaret. Googler man ordet kommer det gjerne opp bilder av våpen.

I budsjettforslaget fra høyreflertallet som Kristiansand bystyre snart vedtar leser vi: «Bystyret ber om en sak som vurderer innføring av «Kongsbergmodellen» i barnevernet”. Hva er dette?

Barnevernet i Kongsberg jobbet aktivt med familieråd for å mobilisere barn og unges egen familie og nettverket rundt barna. Dette tette samarbeidet mellom familie og barnevern ble i forsvarsbyen iblant kalt Kongsbergmodellen, med glimt i øyet.

Barnevernleder i Kongsberg Tone Risvoll Kvernes ble i 2016 kåret til årets kommunale leder i Kommunal Rapport for denne suksessen. Kristiansands egen Harald Furre ble kåret til årets ordfører i samme kåring. Det var da naturlig at årets ordfører Harald Furre ønsket årets leder, altså Kvernes, velkommen til seminar i Kristiansand for å presentere familieråd – det Frp nå kaller Kongsbergmodellen. Den er altså ingen nykommer i byen vår.

Satser på samarbeid

Og mer familieråd har det blitt i Kristiansand de siste årene. Før sommeren 2021 fremmet koalisjonen vi i MDG var med i tiltak for å bøte på de negative konsekvensene av korona. Mye gikk til næringslivet, men noe også til psykososiale formål. Vi satte av en halv million til familieråd som forebyggende tiltak – en helt ny satsning. Det er et forslag MDG er stolte av, et godt eksempel på hvordan kommune og barnevern kan spille mer på lag med folk.

Satsningen ble forlenget, siden den viste seg så nyttig i møte med utfordringer rundt barn og unge. Barnevernet satset også solid på familieråd fra 2020 av. Det ble et sterkt felles fokus i kommunens barne- og familiearbeid.

25. april i år lød Fædrelandsvennens forside «Hjelpen kom fra uventet hold», med bred omtale av hvordan en familie fikk hjelp gjennom familieråd. Dagen etter fulgte lederspalten opp med å fullrose arbeidet: «Det er veldig i kjernen av det vi hele tiden snakker om - hjelpe de unge tidlig nok og godt nok».

Nå kan alle be om familieråd i Kristiansand, og aktiviteten er stor. Så er det viktig at politikerne følger opp og fortsetter å gi denne samarbeidsmodellen gode rammer.

Utvider familieråd

Kristiansand har tatt familieråd fra å være en metode øremerket barnevern og over i forebyggende sektor. Kommunen har også videreutviklet arbeidsmåten fra individnivå til gruppenivå, og jobber med hele skoletrinn eller gjenger som skaper uro i bybildet. Dette kalles foreldreråd, og bidrar til å etablere gode foreldrenettverk rundt barn og unge som trenger det. Foreldrene kommer sammen og støtter hverandre til å være trygge og kloke voksne i møte med utfordringene.

På Sammen-konferansen i høst fikk familieråd og foreldreråd stor oppmerksomhet. Nå har omtrent 25 barn og unge familieråd hver måned, i tillegg har foreldre til mer enn 300 barn og unge vært involvert i foreldreråd hittil i år. Andre kommuner kontakter nå Kristiansand for å lære.

Familieråd er solid omtalt i Kristiansands kvalitetsmelding for oppvekst nå sist for 2022. I Stavanger Aftenblad argumenterer professor emeritus i medisin Eivind Meland for at familieråd bør bli en plikt i Norge når omsorgsovertakelse vurderes, noe som skjer i enkelte andre land, for å sikre bedre dialog.

Familieråd er en suveren arbeidsmetode, og det er bare å heie på tilnærmingen og holdningen som ligger til grunn. På tvers av partigrenser ønsker vi oss nok alle best mulig samarbeid som ivaretar barnas beste. Det kan familieråd bidra til, både i Kongsberg og Kristiansand.

Sånn sett er vi enige med posisjonen, men som opposisjon er det jo litt gøy å kunne røpe at dette allerede er i full gang. Så er det flott at det nye flertallet oppdager godt sosialt arbeid, inkludert det vi satte i gang i forrige periode. Vi kommer lengst sammen!

Ingen kommuner i landet har per i dag en så omfattende satsning eller så mange bruksområder for familieråd som Kristiansand. Kanskje får vi til og med en dag høre om Kristiansandsmodellen?