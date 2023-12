I flere kommuner så har vi politikere som står klare, blant annet så har FrP fått flertall for å satse på kjernekraft i Kristiansand. Jeg har som ambisjon at flere kommuner i Agder sier tydelig ja til etablering av modulære kjernekraftverk, for å være med å sikre at hovedsete for det nye industrieventyret blir i Agder.

Agder kan ta en ledende posisjon innen fremtidens kjernekraft, men det betinger at man tar ambisiøse valg og legger klare planer for å bli best. Vi har verdensledende kompetanse innen leverandørindustrien, og den kan vi benytte innen kjernekraft.

Kjernekraft er fremtiden, og hvis FrP vinner valget i 2025 og blir et regjeringsparti så vil det planlegges for en norsk kjernekraftindustri. Vi ser at de andre borgerlige partiene også er positive. Derfor mener jeg at Agder må rigge seg, og legge til rette for arealer for modulære kjernekraftverk. Norsk Kjernekraft AS har også etablert kontor i Agder, og sier at vår landsdel har både kompetanse og flere aktuelle steder som kjernekraftanlegget kan plasseres. Hvis Agder vil så kan vi bli en kraftproduserende supermakt innen vannkraft og kjernekraft. Ifølge Norsk Kjernekraft sine estimater så kan de første modulære kjernekraftverkene være på plass i 2032/33.

Jeg er optimistisk og ambisiøs på vegne av Agder når det gjelder kjernekraft, nye arbeidsplasser og vår mulighet til å ta en nasjonal rolle i det neste industrieventyret.

Det som er et hinder som vi politikere må forsere for å lykkes er de aktørene som aktiv og målrettet arbeider mot kjernekraft i Agder. Det er NHO Agder, LO Agder, næringsforeninger og regjeringen. De hevder havvind vil være mer effektivt enn kjernekraft, det er en påstand som ikke er korrekt. Tyskland satser på vindkraft, Frankrike satser på kjernekraft. Tyskland har destabilisert hele det europeiske kraftmarkedet, mens Frankrike produserer stabil kjernekraft, og skal investere mer i det.

Havvind vil ikke bli noe nytt industrieventyr for Norge. Men det kan kjernekraft bli.

Derfor utfordrer jeg NHO Agder, til å invitere Norsk Kjernekraft AS til Agderkonferansen i januar der de får 1 time til å presentere sine planer, deretter så kan Fremtidens Havvind få en time til å presentere sine planer. Før der blir en debatt mellom de to, og det åpnes for spørsmål fra salen. Men det er en utfordring NHO Agder og LO Agder aldri vil ta, og det er en god grunn for det. En slik øvelse vil vise for alle at kjernekraft er suveren, og havvind ikke er det.