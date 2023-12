Han har i en rekke entusiastiske innlegg både her og der, tydelig gjort kjent sitt syn på at han vil ha Søgne tilbake som egen kommune.

Det er selvsagt positivt personlig å ha en såpass høy tiltro til at med Søgne som selvstendig kommune vil alt bli mye bedre. I hans siste innlegg i avisen peker han på flere forhold som var utmerket i det gamle Søgne.

Her skriver han med store bokstaver om flere enkeltsaker. Han nevner bl.a. at moren ble demens og straks fikk plass så fort det ble behov. Altså at det akkurat da var en ledig plass på det aktuelle stedet. Selvsagt veldig positivt for både moren og familien.

Spørsmålet som da realistisk dukker opp er om det alltid var en ledig plass på det stedet? Dvs. kanskje en overkapasitet eller bare flaks?

Videre tar Solberg opp skolene som han tar av seg hatten for. Selvsagt også dette veldig positivt bl.a. ved å påstå at rektorer og lærere var de beste man kunne finne. Kan det her være en subjektiv vurdering uten dokumenterbart grunnlag til faglig vurdering?

Var disse altså så mye bedre enn andre steder?

Så kommer Solbergs klokkeklare og fortreffelige utsagn om ingeniørvesenet i den tidligere kommunen. Han skriver nemlig at de var av verdensklasse, og straks man hadde ringt fikk man en sak fikset. Vil tro at Solberg her uttaler seg av egen erfaring.

Kan man kanskje da tenke at ingeniørvesenet kunne ha vært noe overbemannet og dermed ikke så kostnadseffektive som kommunen ønsket?

Solberg mener at en eventuell fremtid hvor Søgne forblir inn under Kristiansand storkommune vil bli dyster. Det er selvsagt lov å være optimistisk og ha egne positive tanker.

Spørsmålet er da om kanskje hans tilsynelatende subjektive syn på viktige saker overhode er realistiske i praksis.

Det kan bli dyrt, svært dyrt å feile!

Det vil selvsagt da bli beboerne i nye Søgne kommune som må ta støyten.