Når det stemmes om det skal innføres fritt skolevalg i Agder, eller om man skal videreføre dagens ordning med nærskolepoeng, har dette veldig store konsekvenser for mange. Det ser per nå ut som dagens ordning skal bestå, hvilket betyr at nærskolepoeng gis ut ifra kommunetilhørighet. Gode nyheter for ungdommer i bydel Søgne, skulle man tro, da de har fått mer å velge igjennom sammenslåingen. Det gjør det enklere for de som ønsker å gå på skolene som ligger utenfor bydelen, enn så lenge.

Dessverre kan disse gode nyhetene bli alt annet for dem, hvis det blir kommunedeling. Da sitter ungdommen i bygda Søgne igjen med færre valgmuligheter, da de i stor grad vil sluses inn på Søgne VGS, enten de vil eller ikke. Det har seg nemlig slik at nærskolepoeng gis ut ifra kommunetilhørighet. Skulle det bli oppdeling av storkommunen er det mange som ikke aner konsekvensene, og når kommunedelingsforkjemperene rosemaler alt mulig og kommer med utopiske visjoner, så er det lett å la seg forlede. Her er det dog et veldig tydelig og konkret eksempel på noe som vil være ekstremt negativt for ungdommen i Søgne ved oppdeling.

Det kan bli mye vanskeligere for Søgne-ungdom å søke seg til de videregående skolene de ønsker å gå på, når nærskolepoeng gis i henhold til kommunetilhørighet, så skjønner man jo hvor det bærer. Det gis også postnummerpoeng, slik at ungdommen som bor nære kommunegrensene muligens kan være heldige å komme inn på Vågsbygd vgs, men så folkerik som bydel Vågsbygd og omegn er, så vil det være naturlig for et nyskilt Kristiansand å prioritere sine egne, innenfor kommunegrensene.

Jeg ser med stor sorg at de som kjemper for å dele opp storkommunen vil trekke oss alle med i dragsuget og ned i elendigheten som vil skapes av dette. Det virker ekstremt egoistisk av de voksne som kjemper for oppdeling, å ikke se hva de gjør med sine egne barn og unge, og hvordan de potensielt ødelegger deres fremtid. Det er på tide at ungdommen i Søgne sier ifra, og stemmer på seg selv, og storkommunen når de blir gitt valget en gang utpå nyåret.