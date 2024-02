Grunnet altfor dårlig seksualundervisning i skolen, må elevene prøve å finne ut av ting selv. Da ender de ofte på internett og tar til porno. Problemet er at internett og porno gir et helt feil bilde av sex. Internett har mangelfull og feil informasjon. Men dette er det eneste stedet ungdom faktisk finner svar, selv om svarene er helt feil.

På internett står det heller ingenting om seksuell helse. Noe som også er et ekstremt svakt punkt i undervisningen i dag. Det finnes rett og slett ikke nok tilgjengelig informasjon. Og seksuell helse er et essensielt punkt i seksualundervisningen hvis vi ønsker å minske tilfeller av kjønnssykdommer i fremtiden.

En annen utfordring med seksualundervisningen i dag er kompetanse blant lærere. I uke 6 blir tilfeldige lærere ofte satt til å ha seksualundervisning. Lærerne blir flaue og hopper over det de syns er ukomfortabelt å snakke om. Det gjør at seksualundervisningen varierer ekstremt mye fra klasse til klasse. Noen kan menstruasjonssyklusen fra start til slutt, mens andre tror at man har mensen en gang i uka.

Dette gjør det også mye vanskeligere å kartlegge hva som blir lært bort og ikke. Derfor ønsker vi blant annet sexologer inn i skolen og at helsesykepleier bør være mye mer involvert i seksualundervisningen for å kvalitetssikre undervisningen.

I tillegg er det mange tomrom i pensumet i dag. Det mangler informasjon om ulike typer samleie, slik som samleie med de av oss som har en funksjonsnedsettelse og de av oss som er en del av LHBT+. Det å ikke informere om identitet og seksualitet kan være farlig. Det kan gi dårligere psykisk helse for de av oss som føler seg annerledes, og ikke finner hvorfor eller et sted de kan føle at de passer inn.

Kort oppsummert er seksualundervisningen meget mangelfull, og svært lite gjennomgående. Dette får store konsekvenser for oss ungdom.

Vi krever et løft i seksualundervisningen, med større bruk av sexologer, mer fokus på seksuell helse og at seksualundervisningen skal inkludere alle ungdommer!