Det er ingenting som er så galt at det ikke er godt for noe sies det, jeg er ikke helt sikker på om det er sant. Men for at det skal komme noe godt ut av de kommunalt ansattes vanvittige slit igjennom nyttårshelgens snø kaos så benytter jeg anledningen til å rette søkelyset mot hva slags arbeidsklær de forskjellige ansatte har tilgang til. De ansatte i teknisk drift i kommunene har tilgang til de klærne de trenger for å jobbe ute i kulda, og det skal de selvsagt også ha.

Mens de ansatte i hjemmetjenestene i kommunen i bestefall har en tynn ytterjakke, og det er det. Hvordan kan det være åpenbart logisk for arbeidsgiver (kommunen) at en helsearbeider som skal yte tjenester i kommunens alle hjørner skal reise rundt i kortermet bomullstopp og bomullsbukse med en tynn ytterjakke som eneste varmeplagg? Blant helsearbeidere har det også tradisjonelt sett ut til at man slutter å være på arbeid ved ankelen, og dermed gå med private sko.

Jeg mener dette åpenbart dessverre dreier seg om hvilke kjønn som tradisjonelt bemanner teknisk drift og hvem som da er igjen til å bemanne hjemmetjenesten. De kvinnedominerte yrkene har gjennom tidene vært avspist med dårlig utstyr og bekledning, det holder at det er noenlunde greit. «Det holder vel å hive på seg en tynn ytterjakke mellom oppdragene, dere kjører tross alt bil».

Helsearbeidere i for eksempel hjemmetjenesten, hjemmesykepleien, omsorgsbolig og miljøarbeidertjenesten beveger seg mye, og Fagforbundet mener at skotøyet og ytterklærne må tilpasses det været helsearbeideren beveger seg i, så vel som å være tilpasset aktivitetsnivået. Det er ikke mulig å gjennomføre helsearbeidet uten skotøy eller ytterklær som er tilpasset aktivitet og vær. Fagforbundet mener derfor at det er urimelig av kommunene å forvente at arbeidstakeren skal slite ut private sko og ytterklær som er nødvendig på jobb, og så stå for regningen selv.

Fagforbundet mener at egnet arbeidstøy er et av de viktigste HMS-tiltakene for å få ned sykefraværet, både ved at helsepersonell holder seg varme, og ved at de ikke tar med seg smitte hjem til seg og sine. Egnet arbeidstøy er å regne som forsvarlig helsehjelp!

Det er helt åpenbart for meg at de ansatte i den kvinnedominerte hjemmetjenesten skal ha tilstrekkelig med temperaturregulerende yttertøy og fottøy til å kunne gjennomføre oppdragene sine, i tillegg til å etterkomme smittevernforskrifter.

Denne nyttårshelgen har virkelig satt hjemmetjenestene på prøve, og de har gjort en fantastisk innsatts ved å stolpe i snø, kjøre bil på nærmest ubrøytet vei. De har fått hjelp av sivilforsvaret og Røde kors med flere til å ta seg fram, og jeg har sett et bilde av en kvinnelig ansatt i hjemmetjenesten ikledd klær merket med sivilforsvaret.

Hvorfor skal ikke de ansatte i hjemmetjenesten få tilstrekkelig med klær for å gjennomføre jobben sin?