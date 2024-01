De er nå nede i en bølgedal, og tapte for Metz. For en gangs skyld var det en del kommentarer fra leserne i Fædrelandsvennens løpende dekning av kampen. Disse var for det meste negative, akkurat som i Daniels chat når Start gjør det dårlig. Hvis dere er skikkelige supportere, bør dere støtte laget og treneren i tykt og tynt. Klubbens leder står ærlig frem i avisen og forteller at økonomien nå er elendig, og at det spøker for fremtiden som toppklubb. Man trenger støtte i en sånn situasjon, ikke negativitet. Noen må berge dem gjennom krisen. Kommunen, Cultiva, Næringslivet, you name it. Gleden disse jentene gir oss er ubetalelig, og er viktig for velferd, og som forbilder for barn og unge. Så kjør på dere som har ledige kroner. Bla opp! Men viktigst av alt er supporternes støtte.