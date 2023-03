Det er usselt, Eivind Ljøstad og Fvn

Sjefredaktøren har en kommentar i tirsdagens papiravis hvor han helt berettiget retter spørsmål om flere partibytter i Kristiansand kommune, men ærlig talt, Eivind. Det kan faktisk ikke skinne klarere gjennom at du og din avis ønsker «Sør Som Før», og gjør det du kan for at så skal skje.