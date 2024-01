Berøringsskjermen som har informasjon og tastatur som bare kan ses, ikke føles med fingrene.

Smarttelefoner og nettbrett har gjort sine berøringsskjermer tilgjengelig for folk som ikke ser, med tale, såkalte skjermlesere. Som blind kan jeg derfor greit betjene og ha nytte av min smarttelefon og annet datateknisk utstyr.

Jeg prøver å forholde meg til at vi lever i den digitale tidsalder, samtidig som jeg har en forventning om at jeg, selv om jeg er blind, skal kunne registrere meg i en kø på et offentlig kontor eller, noe så selvfølgelig som å betale for meg på restaurant eller i butikk.

En betalingsterminal der det skal tappes på skjerm i stedet for fysiske taster, frarøver meg muligheten til å fungere som et selvstendig menneske.

Jeg ber deg som dette angår, tenk universell utforming, «nødvendig for noen, bra for alle», når betalingsterminaler og skjermer for registrering og informasjon skal anskaffes.