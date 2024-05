Det er uklart for oss hva han ønsker å oppnå med sin polariserende form, men vi kan ikke la alle hans påstander stå uimotsagt – rett og slett fordi de ikke er riktige.

NHO og LO er enige med Miljødirektoratet, NVE og Statnett i at Norge trenger mer kraft. Konkurransefortrinnet til norsk næringsliv står i fare for å gå tapt fordi kraftbalansen går mot null og i minus. Tradisjonell industri trenger desidert mest av den nye kraften. Bedrifter vil kutte i egne utslipp og bli mer klimavennlige.

Den eneste måten å sikre fornuftige strømpriser på for folk og bedrifter er å ha overskudd med kraft. Det håper vi at også Steinar Bergstøl Andersen er enig i. I motsetning til hva Bergstøl Andersen påstår, har NHO aldri sagt kategorisk nei til kjernekraft. Dersom private på eget initiativ og regning skulle få lyst å sette opp et kjernekraftverk i Norge, så ville vi ikke hatt noe prinsipielt problem med det. Men i en situasjon der vi trenger mer ren energi raskt, har vi påpekt at kjernekraft ikke vil løse problemene vi har på kort sikt. Det vil ta svært lang tid før eventuell kjernekraft kan være oppe å gå og produsere strøm i Norge. Derfor mener vi at vi først må satse på andre teknologier som kan gi raskere resultater. Hvis ikke vil vi få en kraftkrise her til lands.

Kraftdebatten har vist oss at mye er populært før det faktisk blir en realitet. Da er det ikke så populært lenger. Det gjaldt vindkraft på land og det gjaldt havvind. Hvis den dagen kommer da kostnader, plassering og håndtering av radioaktivt avfall skaper folkelig motstand også mot kjernekraft, så står vi på stedet hvil uten å ha bygget ut mer fornybar kraft i mellomtiden. Det vil i så fall være ødeleggende for Norge som energinasjon, norsk næringsliv og arbeidsplasser her til lands.

Ren energi har vært et norsk fortrinn i 100 år. Det har skapt grunnlag for fantastiske bedrifter i vår region som blant andre Nikkelverket, Eramet, Alcoa, Elkem og Fiven. Våre fortrinn, først og fremst gjennom vannkraften, har vært bygd på de naturgitte ressurser vi har i Norge. Nå trenger vi mer fornybar og utslippsfri energi. Da må vi først og fremst satse på teknologier der Norge har et naturgitt fortrinn. Dette gjelder blant annet vindkraft, både havvind og vindkraft på land, fordi vi har tilgang på svært gode vindressurser i Norge.

Det er helt legitimt å mene ulike ting i kraftdebatten. En levende debatt som utforsker muligheter og erkjenner utfordringer, bringer oss videre som samfunn. Derfor har vi ingen motforestillinger mot at man utreder muligheter også for kjernekraft i et langsiktig perspektiv.

Vi i Sør-Norge vet godt hvordan strømprisene påvirker næringsliv og folk, og vi har ett eneste mål i denne sammenhengen: vi vil arbeide for løsninger som gir norske bedrifter og husholdninger varig konkurransedyktige strømpriser som bevarer og styrker norske fortrinn som energinasjon.

Skal den viktige debatten om kraftløftet bli nyttig og konstruktiv, må vi ha lov til å forvente at vi ikke blir beskyldt for juks og løgn bare fordi vi har ulike oppfatninger om virkemidlene.