I utelivsbransjens søknad hevdes det at omsetningen ble betydelig redusert da skjenketiden ble redusert med en time for noen år siden. Som eksempel nevnes at en enkelt bedrift fikk årsomsetningen redusert med 5 Mkr. Det er god grunn til å tro at en forlengelse av skjenketiden vil ha tilsvarende virkning, det vil si økt omsetning, økt tilstrømning til legevakten og større belastning på politiet selv om utelivsbransjen mener at de har forbedret seg siden sist. Det sistnevnte kan man – ut fra diverse skandalesaker - være skeptisk til.

Søkerne hevder at bransjen ikke blir tatt på alvor av kommunen, hva nå det måtte bety. Videre at bransjen ønsker «stabile, forutsigbare rammevilkår», selv om disse har vært uendret i flere år, altså både stabile og forutsigbare.

Sist men ikke minst hevdes det at kommunen har en «grunnleggende manglende respekt for verdiskapingen». Her gjøres det en bevisst hvitvasking når det settes likhetstegn mellom økt omsetning/inntekt og verdiskaping. Det kan nemlig være god grunn til å stille seg tvilende til om inntekten ved alkoholsalg på noen som helst måte er verdiskapende. Å stjele begrep med positiv klang er blitt stadig mer vanlig. Man ser ofte eksempler på at ordet «bærekraftig» som hører hjemme i miljøsammenheng, også brukes (misbrukes) i sammenhenger hvor det egentlig er tale om «økonomisk lønnsom». Det er uredelig å hevde at økt omsetning av alkohol er et bilde på økt verdiskaping.