Planforslag – slik som Varden-saken – kan foreslå endringer på gjeldende reguleringsplan, som høyder på bygget. Men også her må det være god medvirkning for at lokaldemokratiet skal fungere.

Resultatet av medvirkning i Varden-saken var et stort antall innspill – de fleste negative til planforslaget. Naboer har mobilisert, skrevet leserinnlegg, samlet underskrifter og kontaktet sine representanter i bystyret – i tre omganger med denne.

Såpass stort var engasjementet fra innbyggere at administrasjonen valgte å snu i sin innstilling og anbefale at planforslaget ikke skulle vedtas i areal- og miljøutvalget. Det er overraskende at forslaget ble vedtatt – til tross for både administrasjonens innstilling og medvirkningsprosessen. Hva var begrunnelsen for å gå mot administrasjon og innbyggere?

Det bør ikke være enkelt å få gjennomført så store endringer på eksisterende rammer slik som Varden-forslaget. Hvis signalet fra kommunen og politikere er at det er enkelt å gjennomføre, gjør det at flere utbyggere setter i gang dyre og tidkrevende prosesser for å bygge i strid med naboers ønsker. Til slutt blir argumentet, som i Varden-saken, at «nå har dette kostet så mye og dratt ut i tid, så da bør vi få godkjenning».

Er medvirkning og innbyggernes mening en skinnprosess? Er dette et eksempel på ikke-fungerende lokaldemokrati?

Som innbyggere og naboer trenger vi en forutsigbar politisk ledelse som lytter til innspill og har gode demokratiske prosesser rundt planer og dispensasjoner. Helheten i området må vurderes. Naboer må kunne stole på at nærområdet forblir i tråd med gjeldende reguleringer for bydelen. Vi må ikke overraskes av plutselige tiltak på nabotomten som fundamentalt avviker fra nabolagets øvrige bebyggelse, uten å bli tatt hensyn til i prosessen.

Men det er fortsatt ikke for sent. Et politisk vedtak som vil holde seg til gjeldende regulering på seks etasjer vil skape mer forutsigbarhet. Vi håper politisk ledelse i kommunen ser til resultatet av medvirkningsprosessen og administrasjonens innstilling – og vekter lokaldemokratiet tyngst.