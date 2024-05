Det skal hun ha honnør for, og derfor er det synd måten formannskapsmedlem Jonas Ek nå holder på i media, nå sist gjennom leserinnlegget “det ble nei på Møvig”. For i en sak som kan oppleves betent, har hun gått de rundene hun skal og hun har drøftet saken med sitt samarbeidsutvalg.

Ek på sin side anklager nå rektor for å ikke respektere menneskerettigheter og at hun begrenser elevers organisasjonsfrihet, trosfrihet og ytringsfrihet. Det er ganske alvorlige og oppsiktsvekkende beskyldninger fra en som sitter som en av våre fremste folkevalgte i formannskapet, ovenfor en skoleleder i vår kommune. Det som gjør det enda mer alvorlig er at Ek er ansatt i samme forening som han nå aktivt promoterer som politiker, noe som vitner om en fraværende forståelse for vervet han er tiltrodd av bystyret. At Ek går til angrep på en av våre rektorer med så harde ordelag, hører ikke hjemme noe sted, og en kan bare se for seg reaksjonene om andre folkevalgte skulle brukt samme retorikk for å fremme egne interesser.

Fra skolen sin side så tilrettelegges det for at alle barn skal kunne tro på det de ønsker, være med i de organisasjonene de ønsker, og stå fritt til å ytre det de til enhver tid måtte ønske innenfor rammene av det norske lovverket. Men når rektor nå har sagt at disse tingene må skje utenfor skoletid, så er det i henhold til hva bystyret har ment, hva Samarbeidsutvalget (SU) har ment og hva skolen har stått fast på i mange år. Rektor kan stå støtt i denne stormen og leder skolen slik skoler skal ledes. Det er hun som har det daglige ansvaret for elevene, det er hun som sammen med sine ansatte skal skape trygge rammer og læring. Det gjør hun på en meget god måte, og det fortjener anerkjennelse.