Kilden har vært et parkeringshus som historisk har vært dårlig belagt med parkerende.

De siste årene (etter bygging av Kilden, klatrepark, Kanalbyen, kulturskole og nå Kunstsilo) har belegget gradvis tatt seg opp og er fremdeles stigende. Dette må også sees i sammenheng med kommunens ønske om begrenset biltrafikk på Odderøya og minimalt antall parkeringsplasser der.

Salg av parkeringshuset vil gi penger inn til en anstrengt kommuneøkonomi som kan åpne for styrking av andre kommunale tjenester. Dette kan en være enige om at er en positiv tanke. Likevel ser vi, dersom man tenker langsiktig, at et slikt salg vil påvirke innbyggerne i Kristiansand negativt.

Vi ser, dersom man tenker langsiktig, at et slikt salg vil påvirke innbyggerne i Kristiansand negativt.

Brukere med særbehov:

Pr i dag har kommunen mulighet til å opprettholde gratis parkeringsplasser for HC- brukere på nøkkellokasjoner rundt i byen. Ved privat drift av Kilden er det mulig at dette tilbudet bortfaller slik vi har sett har skjedd fra andre privataktørers side på andre parkeringsområder. Da det blant annet arrangeres jevnlige senior-arrangement i Kilden, vil trolig denne gruppen samt andre med særlige behov bli påvirket negativt.

Prisøkning:

Ved privat drift vil sannsynligvis prisene økes fra nåværende nivå. Dette har vi sett på Torvkartalet og hos andre private aktører i byen. Kommunen har hatt mulighet til å begrense prisøkning da vi har hatt en stor del av plassene/husene i byen i egen regi. Denne muligheten vil begrenses når den prosentvise fordelingen endres mot høyere privat andel enn i dag.

Fleksibilitet:

Denne siste vinteren har vist oss veldig tydelig at fleksibilitet med tanke på logistikk er svært nødvendig ved ekstremvær og store snømengder. I år ble det fra kommunens/parkeringsenhetens side åpnet opp i p-husene for gratis parkering slik at bygatene kunne ryddes for snø raskest mulig.

En slik løsning ville nok ikke et privat eid selskap ønske å tilby, og høyst sannsynlig ta seg godt betalt for om kommunen skulle ha behov ved lignende episoder.

I tillegg til ekstremvær har man også en del merkedager hvor kommunens ansatte gir et stort bidrag jobbmessig for å sørge for sikker trafikk og god logistikk. Vi kan nevne 17. mai, Handelens Dag, Palmesus og Sommerbris med mer.

Ved salg av Kilden vil antallet parkeringsplasser kommunen disponerer bli såpass mye begrenset, noe som igjen gir mindre fleksibilitet og trafikksikkerhet for kommunens innbyggere og besøkende.

Kreativ parkering ved høye priser:

All erfaring tilsier at dersom prisene blir for høye, vil det forekomme flere og flere kreative løsninger når det gjelder parkering.

Eksempelvis kan vi trekke frem Hannevika. Etter økning av bomsatser og reduksjon av parkeringsplasser på gateplan, har grøntområdet utenfor oppmerkede plasser på motsatt side av Hennig-Olsen blitt brukt som parkeringsplass for mange som jobber i byen men tar turen forbi bomstasjonene til fots, el- scooter eller sykkel, mens bilen står flott plassert på det som en gang var et pent opparbeidet grøntområde. Grøntområdet er nå nedkjørt og gjørmete.

Ved å redusere dagens parkeringstilbud eller ved stor prisøkning, vil flere grøntområder antagelig kunne lide samme skjebne.

Reduksjon i antall parkeringsplasser på Odderøya og miljøhensyn:

Ett av målene i budsjettet er å redusere antall parkeringsplasser på Odderøya så mye som mulig. Dette er noe som har vært diskutert mye tidligere og noe vi ser på som bra for dette flotte området.

Ved svært høye priser kan resultatet dessverre bli parkering på grøntområder, ulovlige og farlige parkeringer, samt dårligere trafikksikkerhet rundt Kilden. Historikk tilsier at der man gjør det umulig, dyrt eller vanskelig tilgjengelig å parkere, vil brukerne i kommunen finne egne løsninger.

Det skal sies at vi har vanskelig for å se andre positive virkninger enn «kontanter i gryta» da flere av våre kolleger vil bli påvirket negativt av et slikt salg, enten de jobber i Parkvesenet, Ingeniørvesenet, Kulturskolen, Kilden eller Parkeringsenheten.

Bystyret skal behandle saken «Salg av Kilden parkeringshus» 20. mars, og Yrkesseksjon Samferdsel og teknisk i Fagforbundet mener at salg av Kilden parkeringshus er lite strategisk, og at en bør vurdere andre løsninger.