Det er ingen tvil om at Søgne og Songdalen ble tvangssammenslått med gamle Kristiansand i 2020.

Representativt demokrati? Forutsetningen er at politikerne faktisk følger sine egne prinsipp-program. Gjennom partiprogram å lese velgerne gir sin tillit, blant annet AP, SV og MDG i Kr.sand, har faktisk gått mot sitt eget program, vedtatt i partienes øverste demokratiske nivå, landsmøtet.

Å være lokalpolitiker gir ingen blankofullmakt til å bryte disse vedtak. Man kan ikke opptre etter sitt eget forgodtbefinnende, da får vi anarkistiske tilstander. I Norge stemmer vi på parti, og deres program. Ikke som i USA, hvor personvalget er viktigere.

Frivillighet er fastslått i partiets prinsipp-program for perioden 2017 - 2021. Dette programmet var gjeldende i 2020. Da Songdalen og Søgne ble innlemmet bydeler i Kr. Sand. Vest -Agder sitt Ap- fylkeslag var spesielt aktive mot tvangsammenslåing. De fremmet jamvel ett av forslagene, i landsmøtesalen, under Arbeiderpartiets landsmøte i 2017 før Stortingsvalget. Det gikk ut på at alle kommunesammenslåingene skulle være frivillige.

Forslaget fra Vest-Agder ble vedtatt, og ble en del av Arbeiderpartiets program for Stortingsperioden 2017-2021." (Jf. Randi Øverland, tidligere statssekretær.) Støre og de fleste partimedlemmene brukte motstanden mot tvangsammenslåing veldig aktivt under hele valgkampen i 2017. Frivillighet ble fremlagt som et viktig sosialdemokratisk prinsipp. Også, fremfor Stortingsvalget i 2021.

Saken handler om å rette opp i urett begått Solberg sin regjeringen i 2016. Som du ser under punkt 2, så stemte både Søgne og Songdalen kommune for å fortsette å være to selvstendige kommuner.

På tross av dette så ble disse tvangsammenslått med Kristiansand. Søgne sin daværende ordfører, Astrid M. Hilde,fra AP. Sogndalen sin daværende ordfører, Johnny Greibesland, fra SP, og ikke minst daværende fylkesmann i Vest- Agder, Stein Arve Ytterdahl, spilte åpenbart en rolle i saken. Ytterdahl. Det ble sendt feilaktig informasjon om valgresultatet til departement, og minister Jan Tore Sanner. Noe som medførte at Stortinget på feilaktig grunnlag stemte med én stemmes overvekt for tvangsammenslåing av Søgne og Songdalen.

Det er denne feilen regjeringen, og Stortinget vil rette opp. Ved å gi innbyggerne i Søgne og Songdalen tidligere kommuner mulighet til ny innbyggerhøring.

I et demokrati, med vårt maktfordelingsprinsipp, står Storting og regjering over de lokale politikere i hierarkiet.

Slik er det. Og, slik må det faktisk være. Noen få politikere, eller noen få personer i embetsverket kan ikke velte hele demokratiet vårt.