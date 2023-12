Slik er det tydeligvis også med en gruppe Søgneboere som ikke kan eller vil gjøre noe annet enn å sparke bakover. Eller som det tolkes av bl.a. Bokmålsordboka: «Gå den gale veien, gå ut i elendigheten». Nå skal ikke jeg være den som dømmer eller fordømmer, men «Å være stor i ord, men liten på jord» er et uttrykk som enkelte Søgneboere burde legge seg på sinnet. Selvsagt kan jo alle se at dagens Kristiansand Kommune, sliter med økonomien. Den såkalte Robek Lista er farlig nærme og noen og enhver burde se seg selv i speilet. Men å tro at å kutte navlestrengen gagner lille Søgne, er på linje med å tro på Julenissen. Mitt råd er at de ikke navngitte Søgneboere bør få opp nisselua og feste blikket fremover, slik at vi alle kan få pulsen ned på et normalt nivå og leve sammen i tro på fremtiden! Var ikke det flott sagt av en innfødt Kristiansander?