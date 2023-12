Det må da være mye viktigere saker enn dette som opptar folket. Det enkleste, og fornuftigste, ville vært om politikerne lyttet til fagfolkenes råd, og spesielt Statsforvalteren, som er glassklar på at en oppsplitting av storkommunen ikke vil være formålstjenlig, verken for innbyggerne i bydelene Søgne og Songdalen eller resten av Kristiansand.

Byen blir satt unødvendig på vent, utvikling av byen vår stopper opp, og penger blir kastet i sluket. De ansatte i kommunen, nesten ti prosent av befolkningen, skal leve i uvisshet i lang tid, noe som fører til mistrivsel, sykmeldinger og mindre effektivitet. At statsminister Støre bakker opp en "populistisk" statsråd, som reiser til Søgne, hvor han taler for 50-60 innbyggere, er forståelig, men ufornuftig. At han i tillegg lar denne fyren initiere en lovendring, som gjør at lokaldemokratiet overkjøres, er direkte skremmende. Men i arbeidslivet skal man helst være lojal mot sine medarbeidere. Heldigvis innser han at denne medarbeideren må vekk, og sparker ham på grått papir. Men da er skaden skjedd.

Enkelte mener det var en tabbe at kommunene ble "tvangssammenslått" av politikerne. Jeg er uenig. Det må da være de demokratisk valgte politikernes fordømte plikt å ta avgjørelser på tross av at det alltid være delte meninger om deres beslutninger? Det tas sannsynligvis mye viktigere avgjørelser enn denne i løpet av perioden? Og akkurat denne diskusjonen blir jo til de grader preget av følelser og påstander.

Jeg håper enda at denne meningsløse folkeavstemningen blir avlyst. Vi kan ikke vente i måneder, og i verste fall år, på om Søgne og Songdalens innbyggere skal få fortsette som bydeler i Kristiansand, eller om de skal droppes i det store, svarte hullet.

Og dere i Fædrelandsvennen: Er det ikke snart på tide å avslutte en debatt hvor argumentene, også mine, gjentas til det kjedsommelige? Det må da være andre og viktigere saker å fokusere på?