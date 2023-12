Jeg tilhører Syvende dags Adventistkirken, og vi har helt siden parkometere og betalingsautomater ble innført for flere år siden, måttet betale under Bibelstudium og Gudstjenesten på lørdager, uten å mukke. Parkering efter kl 19 på kveldstid er også vanskelig, da hotellgjester kjører ut bilene for ikke å måtte betale om natten.

Jeg bor i Vågsbygd, og har en del år brukt buss. Når jeg har med meg gjester og bruker bil, betaler jeg for parkeringen i gaten, eller parkeringshus, eller parkerer på Lund. Har tenkt på at dette er urettferdig, siden andre på søndager ikke betaler, men vi er bare en minoritetsgruppe i byen.

Menighetsstyremøter holdes nå på Zoom. Flere kirkesamfunn og organisasjoner flytter ut av sentrum, men sentrum er og blir knutepunktet for alle bydeler og distrikter, og derfor attraktivt for oss alle. Så jeg håper dere får beholde nok parkeringsplasser, i alle fall.

PS: Dette innlegget er ikke forelagt menighetsstyret, og står for egen "regning."