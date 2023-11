Det er mange folk som bruker bussen på Tinnheia, noe som er bra for miljøet osv.

I forbindelse med at kommunen har gitt tillatelse til å stenge Tinnheiveien på ubestemt tid, så er stoppestedet for bussene flyttet. Det er veldig flott at det er gjort, men på min henvendelse til kommunen om de kunne være så snille å flytte med leskuret bort på samme plass, så var det blankt avslag. Hvorfor det?

Busstoppet er nå plassert på det mest værutsatte sted på hele Tinnheia, men noen forståelse for dette finnes ikke hos de i kommunen.

Den som svarte på min henvendelse bør ta seg en tur opp når det blåser og regner som verst så kan vi se hvor fornøyd vedkommende blir.

Kommunen vil vi skal bruke bussen, men vil ikke bruke 1 time på å flytte skuret bort de 200 meter for at de som bruker bussen skal få litt beskyttelse for vær og vind.

Det må være en eller annen i etaten som kan se fornuften i å hjelpe folk?