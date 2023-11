Passerte Marnardal i nydelig vær. Da er det togføreren kommer i høytaleren: «Vi prøver så godt vi kan for å komme opp bakken. Hvis ikke, så må vi tilbake til Marnardal for å ta fart. Det er bare sånn det er.» Mens vi glir tilbake ser jeg ut på det nydelige høstværet og de vakre fargene på trærne. Hvorfor rygge? Hva var galt? Glatte skinner? Uerfaren togfører? Utslitt lokomotiv? Kanskje infrastrukturen?

Standarden på Sørlandsbanen er langt under det som kreves i dag. Reisehastigheten er bare 77 km/t. Stigningene er for bratte og kurvene for krappe. Sikkerheten i tunnelene er langt under akseptabel standard. Vi var 45 minutter forsinket til Stavanger. Utfordringene for Sørlandsbanen er meget store. Allerede er privatbilen og bussen raskere enn toget. I løpet av få år er motorveien mellom Oslo-Kristiansand-Stavanger ferdig utbygd. Da blir reisetidsforskjellen enda større.

Dersom persontogene skal bli konkurransedyktige mot biltrafikken på E18 og E39, er det to prosjekter som peker seg ut. Det er sammenkoblingen mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, også kalt Genistreken, og ny jernbanetrase forbi Drangsdalen. Genistreken kan redusere reisetiden med en time og Drangsdalen med 30 minutter. Det er reisetidsreduksjoner som kan sikre at persontrafikken på Sørlandsbanen kan opprettholdes i mange år framover. Begge prosjektene er enkle rent teknisk og går gjennom nesten uberørt terreng med lite bebyggelse. De kan realiseres i løpet av få år, dersom det er politisk vilje til å prioritere Sørlandsbanen.

Hva vil dette koste? Sammenkoblingen er 59 km lang og beregnet til 18 milliarder. Til sammenligning er denne investeringen på samme nivå som elbilene blir subsidiert med årlig! «Et anslag på samlet skattefordel for elbiler i skatte- og avgiftssystemet er beregnet til 19,2 milliarder kroner i 2020» skriver Finansdepartementet i statsbudsjettet for 2021. Ett års subsidier av elbilene prioriteres av politikerne framfor en varig investering i Sørlandsbanen. Det er altså mulig å redde banen!