Kjempemessig. Nå er et viktig checkpoint passert. Så de neste måneder gjelder det å skyte ned alt som måtte komme av skremsel og lokking, slik at et flertall av våre innbyggere stemmer «ja» til å få tilbake selvstendigheten. De vil fortsette å prøve å skremme oss med at vi aldri vil greie oss alene, og de vil garantert også intensivere lokkingen med lavere eiendomsskatt «snart», og de vil nok også komme ut til Søgne og Songdalen og dele ut «milde gaver» i form av kr 5000 til den foreningen, kr 10.000,- til den klubben og så videre – vel vitende om at de like etterpå kan øke skatter og avgifter samt nedlegge skoler etc og selge bygningsmasse og tomter, og ta tilbake alt sammen med et heidundrende overskudd i tillegg.

Så nå gjelder det å ikke la seg forføre av den vakre sirenesangen som garantert snart vil lyde fra Kristiansand.