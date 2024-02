De nye kommunene vil ikke bli noe rikere, for de må betale så mye til Kristiansand for interkommunale tjenester.

Avstanden til legetjenester, legevakt og legekontor blir lengre, for legevakten legges ned, og legekontoret flytter.

Frivilligheten vil merke at ting blir vanskeligere, for de har ikke lengre en solid administrasjon å forholde seg til.

Utbyggere og næringsliv vil bli negativt overrasket, for Statsforvalteren har tatt over mye av arealplanleggingen, og en liten kommune vil ha mindre gjennomslag for egne løsninger.