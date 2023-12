Det nyeste er bekymring mht. digital stemmegivning (samt stemmegivning pr. brev). Man er urolig for ivaretakelsen av prinsippet om "hemmelige valg".

Dét er altså den nye vinkelen. Å spre usikkerhet omkring digitale valg - midt i en tid der det stadig gjentas at "framtiden er digital", og der det også spås fra hipstermiljøene at tradisjonelle valg bak et forheng snart er historie. Og med Høyre-leder Erna Solberg i spissen - der hun som statsminister var på digitaliseringsmesse i Tyskland, og kom "helfrelst" hjem igjen. Nå skulle Norge virkelig digitaliseres!

Men nå er det digitale plutselig blitt skummelt?

Dessuten: Vi skal jo også få anledning til å stemme pr. brev. Men enkelte har allerede uttrykt skepsis der også - blant Nye Kristiansand-kreftene. Hva blir argumentasjonen for dét synspunktet? At Posten Norge ikke er til å stole på? Da vil i så fall den giganten bli indignert og reise seg i sin fulle høyde!

Ja, når det gjelder Nye Kristiansand-entusiastene som har funnet grunn - eller konstruert grunn, antakelig myntet på lettskremte velgere - til å bekymre seg for konfidensialiteten mht. stemming pr. brev: Hvis man i det hele tatt forestiller seg at noen stjeler og åpner brev underveis i posten - uærlige postfunksjonærer, sorteringspersonell eller postbilsjåfører også nå? - så har vi for lengst kunnet lese at disse stemmesedlene selvsagt ikke er påført navn, men derimot en kode som kun Valgdirektoratet forstår, siden det er dem som har generert den og påført den på tilsendte stemmeseddel. Koden gjør at Valgdirektoratet kan krysse vedkomne av i manntallet. I klartekst: Navn og adresse på velgeren påføres kun på ytterbrevet til adressaten.

Så hvis man forestiller seg at noen virkelig åpner og leser returbrevet underveis til Valgdirektoratet, da vil en slik potensiell snushane kun være i stand til å se en kode som sier ham null og niks om hvem som stemte slik og slik.