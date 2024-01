I Aftenposten 29. januar kan vi lese at Harberg «synes nok jakten tar litt av og blir for unyansert» med henvisning til pressens omtale av juksemakerne. De som driver med plagiat i sine masteroppgaver. Harberg er dessuten redd for at Norge mister mange flinke politikere hvis pressen ikke slutter med «skandalejakten».

Hva slags realitetsforståelse er det Harberg gjør seg til talsmann for?

Det finnes knapt en nasjonalforsamling og et valgsystem som setter færre krav til de folkevalgte enn det vi gjør i Norge. Vi setter ingen krav til formell eller uformell kompetanse. Etter fylte 18 år er man valgbar.

Burde ikke Svein Harberg heller bekymre seg over at de politiske partiene ikke klarer å stable på beina 169 representanter til Stortinget med integritet og et anstendig moralsk nivå? Alt for mange klarer ikke å holde sin sti rein. Folkevalgte som plagierer i masteroppgavene, som bryter habilitetsreglene, som snyter med Stortingets pendlerboliger og som snyter med reiseregninger og kilometergodtgjørelser? Disse politikerne kaller ikke jeg for «flinke politikere», noe heller ikke Harberg burde gjøre. Han burde være glad for hver snyter og juksemaker som ikke tar gjenvalg, og for hver potensiell juksemaker som ikke våger å stille til valg av frykt for å bli avslørt.

Det burde være unødvendig å minne Harberg om vår frie presse i Norge, men med sine uttalelser virker det som om det allikevel er på sin plass. Det er ganske oppsiktsvekkende at en av lederne for vår nasjonalforsamling går til angrep på de dyktige «gravejournalistene» som blottlegger fusk og snyteri på Stortinget. Det er ikke hans oppgave å mene noe om hva pressen skal skrive om og nyansene i det. Harberg burde i stedet uttrykke bekymring for enkelte stortingsrepresentanters tvilsomme etiske og moralske nivå. Flinke politikere driver ikke med snusk og lureri. Flinke politikere har heller ingen grunn til å frykte pressens «gravejournalister».

Innlegget er forkortet. Red.