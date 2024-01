Fra 10. etasje så min far alt. Når Start spilte hjemmekamper på Kristiansand stadion satt han på kjøkkenet gjennom hele 1. omgang med vinduet åpent slik at han kunne høre når Svein Mathisen skåret. I pausen tuslet han bort og kom gratis inn i 2. omgang. Når han la hodet på puten på søndagskvelden takket han Gud hvis Start vant. Tapte Start ville han ikke høre et ord om kampen gjennom hele uka. Sånn begynte det for meg, sånn ble jeg Startfant, blodfan. Mitt hjerte banker for Start. Dag og natt. Selv om jeg har bodd i Oslo siden 1986.

Jeg har funnet ut at det er gøyere å være fan enn kritiker. Start har det vanskelig for tiden. Det gjør vondt. Når jeg legger hodet på puten på kvelden drømmer jeg om at jeg en dag kan få oppleve den store drømmen, å se Start som et vinnerlag igjen.

Trenere, sportsdirektører, styreledere, spillere og penger har kommet og gått. Ingenting ser ut til å hjelpe. Det har vært endeløse dager med skuffelser. Jeg har akseptert at Start må være nede i kjelleren en stund. Det kan komme noe godt ut av å være i kjelleren. En av de mest uventede og beste gavene du kan få i livet, er å feile. Å tape viktige kamper du så gjerne ville vunnet. Ja, det er en like viktig lærdom som å feile i kjærlighetslivet. Et tilbakeslag kan bli katalysatoren for et fantastisk neste kapittel - hvis du kanaliserer følelsene effektivt. Eller for å si det på en annen måte: Skuffelse er et varmt brennende drivstoff. La det tenne ilden for å bli bedre.

Jeg har tillit til at styret gjør det som må gjøres for å skape en god utvikling i klubben, herunder skape strategi og en sunn organisasjon med klar informasjon til byens folk. Tenk om styret hentet frem godheten og samarbeidsevner, satte seg rundt bordet med alle gode krefter i den byen vi har i våre hjerte og overskride alle konflikter og maktkamper, og så spør: «Hva gjorde vi feil, hva kan vi gjøre sammen?»

Den dagen Start vinner serien igjen, vil være en av de største dagene i mitt liv. Jeg har bedt livet om så lite.

I mellomtiden har jeg tre enkle tiltak som hver enkelt spiller i klubben kan reflektere over (fritt etter Atomic Habits av James Clear).

Leksjon 1: Små, uanstrengte vaner gjør en stor forskjell Det er lett å undervurdere verdien av å gjøre små forbedringer på daglig basis. En forbedring med 1 prosent er ikke spesielt bemerkelsesverdig - noen ganger er det ikke engang merkbart - men det kan være merkbart i det lange løp. Hvis en av dere kan bli 1 prosent bedre hver dag i ett år, vil du ende opp trettisju ganger bedre når du er ferdig. Det spiller ingen rolle hvor du er i dag. Alle store ting kommer fra små begynnelser. All din energi bør gå til å bygge bedre vaner, da kommer resultatene. Forandring hos en spiller får ringvirkninger og medfører forandring i klubben.

Leksjon 2: Glem å sette deg mål. Fokuser på systemet ditt.

Mål handler om resultatene du ønsker å oppnå. Systemer handler om prosessene som fører til resultatene. Altså, det er systemet som tar deg til målet. Hvis du vil ha bedre resultater, så glem å sette mål. Fokuser på systemet ditt i stedet. Hvis du har problemer med å endre vanene dine, så har du kanskje ikke funnet et system for forbedringer. Hvis dårlige vaner gjentar seg igjen og igjen, har du feil system for endring. Sann langsiktig tenkning handler ikke om en enkelt prestasjon. Lag et enkelt system for kontinuerlig forbedring. Bruk heller tiden på å designe et enkelt system for kontinuerlig forbedring.

Leksjon 3: Utvikle identitetsbaserte vaner Ikke spør hva IK Start kan gjøre for deg. Men hvis du spør: "Hva kan jeg gjøre for Start», så kan du sannsynligvis tenke på mange små ting du kan gjøre for å gjøre Start bedre. Start med deg selv og jobb ut derfra. Bestem hvilken type person du vil være mens du er i Start. Bevis det for deg selv med små seire hver dag, hver uke. Vær ydmyk og fordomsfri. Finn skjønnhet, mening og lykke sammen med dine medspillere. Det hjelper lite om styret i Start lager et nytt mål og en ny plan for Start dersom du ikke endrer noen vaner.

Det er lørdag kveld når jeg skriver dette. Når jeg legger hodet på puten i kveld, skal jeg tenke på klubben i mitt hjerte. Jeg vet godt at den dagen Start vinner serien igjen, vil være en av de største dagene i mitt liv. Jeg har bedt livet om så lite. Men hvis jeg kunne be om noe vet jeg hva jeg ville be om.