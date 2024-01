Derfor kom det ikke som en overraskelse på meg at den viktige og sårbare hjemmetjenesten og rehabilitering i Kristiansand kommune, har hatt store driftsproblemer med sin 120 store park av elbiler.

Man trenger ikke å være bilkyndig eller forsker for å forstå at bensin- og diesel- biler i ekstremvær og kulde er bedre. Ja, forskjellen er rett og slett som: natt og dag. Jeg mener derfor bestemt at sikkerheten overfor brukerne av hjemmetjenester og de ansatte sin sikkerhet må settes først. Konklusjon: Det er viktigere å kjøre sikkert med diesel og bensin enn utrygge elbiler i hjemmetjenesten.