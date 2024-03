Det er helt grei sykkelsti fra Vågsbygd til Sørlandsparken i dag. Så om det er et problem å bruke den, bør de som ikke kan bruke den heller få et kurs i sykling av kommunen. Man skal opptre hensynfult og aktsomt i trafikken om man sykler eller kjører langs veien, så det er bare å bruke litt mer tid på turen.

Alle disse påleggene som medfølger i denne avtalen er jo for å få ned utslippene i sentrum, og det løses jo enklest med å ikke bygge boliger og flytte næringen ut av sentrum, så ingen trenger å dra inn der.

Havnearealet, om det flyttes, vil likefult ha like mye utslipp om det bare flyttes 3 -4 km østover. Det vil i etterkant øke igjen når det skal bygges boliger og annet for den lille prosentandelen av befolkningen som har råd til og kjøpe seg en leilighet der.

Så alt som denne byvekstavtalen betyr er at alle i kommunen må ta regningen for de få som bor i sentrum. Det har ingen betydning for folk i Finsland, Tveit, Sogndalen eller Søgne at byen fikses opp. Det snakkes hele tiden om byvekst, men hvorfor ikke kommunevekst?

Jeg tenker folk i utkantene trenger bussen og sykkelstier mer en folk i sentrum, som har det meste i gangavstand. Bruk penger på skikkelige sykkelstier på Flekkerøya, rundt Langenesveien, ut mot Ålo og Trysnes, hele Finsland og Tveit og rundt om i utkantene. Alle kostnader til Gartnerløkka og tiltak til sykkelstier og flytting av havn, bør betales av utbyggerne som rekkefølgekrav, som utbyggere på bygdene må koste for å få bygge.