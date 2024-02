Sist fredag overrasket unggutten Mathias Holbæk fra Ålefjær med sølv i sprinten under langrenns-NM for seniorer på Beitostølen. Og 20-åringen fulgte opp triumfen fra U-23-VM tidligere i vinter.

Og så følges dette opp med bronse og gull under finalerunden i håndball-NM i Arendal helgen. Vipers bare befestet sin posisjon som landets suverent beste damehåndballag da Storhamar ble utklasset i finalen søndag. Mer overraskende var det nok for mange at herrene til KrS skulle sikre seg bronse. En flott inspirasjon for KrS før den viktige serieinnspurten.

Men hvor var Fvn ved disse begivenhetene? Ingen journalister hadde tatt turen til Beitostølen, og bare én hadde visstnok tatt turen til Arendal i helgen! Jo da, på Sparebanken Sør Arena lørdag var avisen representert med fem journalister/fotografer for å se Start bli ydmyket med 1-7 av OBOS-kollega Egersund i en treningskamp! Snakk om prioritering!

Så mitt klare spørsmål til deg, Eivind Ljøstad, er: Det er vel på høy tid at sportsredaksjonens prioriteringer blir gjenstand for en skikkelig evaluering av redaksjonsledelsen?