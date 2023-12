Foto: Sara Johannessen Meek / NTB

Kristiansand har faktisk 2 stk familieråd. Ja barnevernsleder i Kongsberg kommune fikk denne prisen i 2016 som årets kommunale leder og var vel fortjent (glad at vi er enige her). Så skriver dere at dette er ikke noen nykommer i denne byen, nei vel? Hvor mange omsorgsovertakelser resulterer i at barnet blir plassert i fosterhjem?

Hvor mange av barna som barnevernet overtar omsorgen for i Kristiansand, mister livet ( selvmord, rus osv)? Kunne ha stilt mange slike spørsmål.

Dette har vært en av mine hjertesaker i mange år, har faktisk jobbet med gransking av barnehjemsbarn i flere år, så har sett og blitt fortalt masse, også gode historier.

Kongsbergmodellen, reduserte fosterhjemsplasseringer med over 90% over endel år, målbevisst, at familien er det viktigste for barnet, med familie så menes besteforeldre, onkler, tanter osv, naboer, venner, barnehage, skole, ja hele miljøet rundt barnet er viktige elementer som barnet trenger.

Mange eksempler på at barn blir hentet av politiet, plassert på helt fremmed plass, ikke kontakt med sitt miljø eller familie, 4 besøk i året med enten mor eller far, søsken splittes på hver sin kant uten kontakt, 1-3 ganger pr år osv.

Mye av dette må det bli slutt på nå.

Mye annet må det også bli slutt på. Skoler som ikke takler mobbesakene, sender saken videre til barnevern, så er de kvitt problemet, skjer også i barnehager. Usanne opplysninger i Fylkesnemnda får alvorlige følger for barnet og dens framtid osv.

Visste dere at over 50% av anmeldelsene til barnevernet (og Mattilsynet) er falske anmeldelser? Som igjen kan få dramatiske følger for barnet og dets familie - ja, kunne fortsette med masse eksempler.

Så det er bra at byen vår har familieråd, men nå skal hele modellen innføres. Det som er viktig her er at dette skal være til barnets og familiens beste- å ja gleder meg til å kunne være med å gjøre en forskjell for disse barna det gjelder.

