Hovedbegrunnelsen er at dette kan gi en «papirinnsparing» på hele 10 millioner kroner ved å flytte dette unike, trygge og gode tilbudet fra vakre og gode Kløvertun til Vallhalla Helsesenter i tre etasjer.

Ordfører Bernander, jeg ber deg derfor innstendig om å se på denne viktige saken på nytt før bystyrets bystyrets viktige budsjettmøte den 14. desember. Husk at: Det er ingen skam å snu!

Jeg tror ikke på tallene og mener bestemt at å nedlegge Kløvertun vil gi et langt dårligere tilbud til de våre medmennesker som trenger medisinsk oppfølging og hjelp. Ja, på sikt vil dette koste kommunen millioner og større menneskelige lidelser for de som er helt avhengige av helt nødvendig «skreddersøm» for å få hverdagen til å fungere og livet til å gå opp.

Kleppelista er derfor glad og vil takke partiene: PP, Konservativt og INP, som i vårt felles alternative budsjett for 2024 og i øknomiplanen for perioden 2024-2027, vil ha en ny og riktig kurs for Kristiansand, der lovpålagte kommunale oppgaver som Kløvertun, alltid settes foran eksempelvis: Millionbevilgninger til Kilden og Kunstsilo inn i evigheten.

Innlegget er forkortet. Red.