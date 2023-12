Ikke minst i forbindelse med religiøse samfunn som ikke uten videre hopper på siste ideologiske moteretning, men også i møte med andre ideologier. Farligere enn den påståtte intoleransen er likevel den stadig økende liberalfundamentalismen. For den er intoleranse forkledd som toleranse, totalitarianisme under dekke av liberalisme.

Det gamle Roma var et svært liberalt samfunn. Her var det meste tillatt. Det eneste som ikke ble tålt, var å la være å praktisere den rådende statsideologi. For folk flest spilte det ingen rolle: de fleste anså det ene som like godt om det andre. Men for enkelte minoriteter som mente seg forpliktet på en større myndighet enn staten, kunne det ha alvorlige konsekvenser.

I det moderne Norge aksepteres det meste, bortsett fra holdninger og praksiser som bryter med den til enhver tid gjeldende ideologi. Overfor slike praksiser er det nærmest fritt frem med utskjelling, æreskjending, økonomiske sanksjoner og i enkelte tilfeller endog lovforbud. Overfor slike praksiser blir den doktrinære liberalismen totalitær: slikt tåles ikke. Politikere, media og pressgrupper går foran, og «folk flest» (påstås det) følger etter.

Toleranse er et vanskelig ord. Det synes ukjent for de fleste at ordet innebærer et element av lidelse: «Påta seg noe besværlig», «bære en byrde» er betydningsnyanser ifølge min latinske ordbok. Det er ikke for ingenting at det er dette ordet som brukes i uttrykket «Guds lam som bærer verdens synder» («Agnus dei qui tollis peccata mundi») i bibeloversettelsen og liturgien. Uansett hvordan man stiller seg til det religiøse innholdet i utsagnet, sier det noe om betydningen av verbet «tollere».

Hvilken byrde er det toleransen bærer? Det er den byrden at en annen mener at noe annet er godt og rett, enn det jeg selv mener. Og at denne andre er i sin fulle rett til nettopp dette likeså vel som en selv. Det er ikke alltid lett å akseptere. Noen ganger er det direkte smertefullt. Det er denne smerten liberalfundamentalismen ikke vil bære. Da er det enklere å forby det en ikke liker, eller i det minste undertrykke og gjerne æreskjelle det. Men da er liberalismen blitt totalitær.

Hvem er de virkelig tolerante? Det er de minoritetene som må bære den smertefulle byrde at storsamfunnet har valgt andre veier enn dem, og at dette har storsamfunnet full rett til og det er ingen ting de kan gjøre med det. Men den majoriteten som undertrykker slike minoriteter, er de virkelig intolerante. Det er liberalfundamentalisme som samfunnsideologi.