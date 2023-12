Som ber

Israel stoppe det vanvittige angrepet på Gazas sivile?

Som sier

at nok er nok, et liv er et liv og menneskeverdet er ukrenkelig? Som hører

Flyktninghjelpens generalsekretær som sier at dette er

"blant de verste angrepene på en sivilbefolkning i vår tid."

Som tar innover deg

at antallet registrert drepte av Israels krigføring i disse dager bikker 20.000

samtidig som over 7000 er savnet under sine utbombede hjem.

Som forstår

hvilke ødeleggelser som får EUs utenrikssjef til å uttale at

"ødeleggelsen av bygninger i Gaza er enda større enn ødeleggelsene som ble påført tyske byer under andre verdenskrig"

Som hører

FNs fortvilte generalsekretær som sier at

FNs anslag er at 60-70 prosent av de drepte er sivile.

Som tar innover deg

at antall drepte barn på Gaza de siste 2 månedene er

flere enn ALLE barnehageungene OG alle førsteklassingene i Kristiansand.

Som forstår

at det betyr at Israel på 2 måneder har drept dobbelt så mange sivile i Gaza som Russland på snart 2 år har drept i Ukraina, og 15 ganger så mange barn.

Som hører

Verdens Matvareprogram (WFP) som slår alarm om

omfattende sult på Gazastripen.

Som tar innover deg

tallene som forteller at mellom 83 og 97 prosent av familiene ikke får i seg nok mat og at hver annen innbygger på Gaza sulter.

Som forstår

at det er fordi Israel nekter hjelpeorganisasjonene å levere

mat, vann og drivstoff for å hindre massedød.

Som erkjenner

at disse grove massakrene ikke vil gi Israel fred og kjærlighet fra palestinerne men traumer som vil forplante seg i generasjoner. Ethvert menneske, også enhver venn av Israel,

må nå la sin stemme bli hørt:

Det er nok nå! Stopp krigen!

Hvor er du når millioner verden over mobiliseres til

fredsmarkeringer førstkommende lørdag?

Sees vi i Tresse kl 13?