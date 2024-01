Jeg leste innslaget til Atle Pedersen hvor han kommer med assosiasjoner om små trassige barn. Jeg lurer derfor på hvem det er som er de mest trassige. Er det storkommunemotstanderne som sier vi vil ikke, vil ikke, vil ikke – eller de gamle kristiansanderne som sier velkommen, velkommen, velkommen?

Det er både uhørt og uforskammet av godt voksne å beskrive oss som nærmest noen skrikerunger. Skal han behandles med respekt så får han frastå fra slike kommentarer. Så er det sagt.

Så er det det økonomiske aspektet oppi dette. Jeg leste i debattfeltene om løsrivelse at Kristiansand ville tape penger ved oppsplitting. Det kan jo hende at det skjer, men hvem vil blø mest? Det koster ikke så rent lite å bygge opp de to kommunene igjen heller. Det at det er staten som betaler for det kan nok hende, men hvem er staten? Det er ikke storting og regjering. Staten er hver eneste borger som bor i dette landet, og Søgne og Songdalen forventer at hele landet skal være med å betale for løsrivelsen. Skal de løsrive seg så får de hente pengene innenfor sine egne grenser. De kan ikke forvente at hele Norges befolkning skal subsidiere løsrivelsen. Det er uhørt, og det er ikke snakk om småpenger heller. Har Søgne og Songdalen de pengene som skal til for å gjeninnføre egne kommuner så er det greit, men forvent ikke at staten skal betale dette uten at det kommer skarpe reaksjoner.

Skal dere likevel velge å løsrive dere, så får dere også være totalt avhengige av dere selv både med eget vannverk og eget renseanlegg for avløpsvann. Jeg foreslår at det foreslåtte avløpsrøret til renseanlegget i Kristiansand skrinlegges og Søgne og Songdalen får bygge sitt eget. Så foreslår jeg at prisene for kollektivtrafikken til og fra disse områdene økes med 25% mens takstene innenfor den gamle kommunen holdes stabile. I tillegg foreslår jeg at politi og brann skal reetableres i disse to kommunene.

Til slutt vil jeg spørre om flere ting som jeg krever klare svar på: Hvorfor er det så galt å tilhøre storkommunen Kristiansand? Vil dere aldri få opp upopulære saker i egen kommune? Hvis dere sier nei her så får dere virkelig komme med en god begrunnelse. Hvorfor er det så mye bedre å være egne kommuner? Hva er årsaken til det? Sliter dere med helse og sosialaspektet og tror dere det blir bedre om dere står alene? Er dere 100% sikre på at Kristiansand er like villige til å tre støttende til om dere ber om hjelp? Hva om Kristiansand kommune sier nei og dere ikke får den støtten dere forventer i fra Oslo på grunn av at dere er blitt småkommuner?

Tenk grundig igjennom dette før dere bestemmer dere, men kall ikke oss sutrende trassige småbarn.

Innlegget er forkortet. Red.