Arbeidet med å anlegge park i Ravnedalen startet i 1874, og parken ble ferdigstilt i 1878. Parken vil i 2028 feire 150-års jubileum, og det mener jeg må markeres.

Historien om Ravnedalen startet ved at general Oscar Wergeland selv plantet de første trærne i den vakre dalen. Ravnedalen var tidligere en forlegning for rundt 1200 soldater. På 1860-tallet var det planer om å anlegge skytebane i området, men general Oscar Wergeland strittet imot og uttalte at «dette området egner seg så aldeles fortreffelig til et lystanlæg». I 1872 søkte Christianssands Byselskab om midler far Christiansands Spaerbank til å anlegge park i Ravnedalen, og i perioden 1874-78 ble parkanlegget bygget av soldater utrustet med spader og frø i stedet for våpen. (Kilde Wikipedia). Ravnedalen fremstår i dag mer praktfull enn noen gang. Parken har i stadig større grad blitt scene for mange kulturarrangementer og festivaler. Stadig flere får øynene opp for denne naturperlen, men fortsatt er det mange kristiansandere som som ikke har satt sine bein i parken.

Når parken i 2028 kan feire sitt 150-års jubileum har vi muligheten til å bringe Ravnedalen frem i lyset både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. La oss lage en heidundrende markering sommeren 2028 der vi løfter frem byens stolthet og hyller general Wergeland for hans fantastiske arbeid med Ravnedalen og Baneheia.