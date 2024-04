Da er det merkelig at Abu Sittah som er plastikk -kirurg med spesiakompetanse på rekonstruksjon av skadde kropper sier at han aldri har sett tegn til Hamas tilstedeværelse. Abu Sittah mener at angrepet på helsesystemet er kjernen i Israels militærstrategi for å gjøre Gaza totalt ubeboelig. Også lege Eirik Fosse sier at han i alle de årene han har jobbet på Al Shifa sykehuset aldri har sett væpnede Hamas-krigere der.

Det er derfor mer grunn til å tro på de pålitelige kildene Abu Sittah og Eirik Foose enn den totalt upålitellige kllden IDF.