Der slår han fast at jeg refererer til oppslag om juksemakerne. Det er feil. Jeg presiserer tydelig i min uttalelse at politikere selvsagt skal følge lover og regler, og skal tåle å bli tatt for det i pressen dersom de gjør noe som bryter med det.

Utfordringen er når pressen også henger ut politikere som ikke har gjort noe galt i iveren med å finne flere. Bare siste uke har pressen hengt ut to navngitte stortingsrepresentanter med antydning om juks med masteroppgaver. Det er slått fast at det ikke var juks, men det får ikke oppslag. Det samme har vi opplevd rundt ordninger som legger til rette for arbeidshverdagen til politikerne.

Det er dette som gjør at politikere som absolutt ikke har jukset eller gjort noe galt, ikke orker mistankene som rettes mot alle politikere enten de er i lokalpolitikken eller i nasjonal politikk. For meg er det høyst musikalsk å be om at nyhetsoppslag nyanseres slik at de som virkelig har gjort noe galt skilles fra de som ikke har gjort noe galt.

Det har dessverre vært mange saker i det siste rundt regjeringsmedlemmers feil. Det må ikke resultere i at alle de politikerne som ikke gjør slike feil, omtales som juksemakere slik Solberg også antyder! DA mister vi gode politikere som ikke orker å stille til valg.

PS! Den nasjonale pressen har siden jeg ble stortingsrepresentant i 2009 prøvd å finne noe på meg også – gått gjennom reiseregninger, liste over telefonsamtaler, bruk av leilighet og program for reiser. De har heldigvis ikke funnet noen feil. Det er jeg glad for. Slik er det også for mine ærlige og gode kolleger!