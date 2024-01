Start er i dag i en økonomisk krise og vil få poengtrekk dersom de ikke får positiv egenkapital innen sommeren. 7 millioner kroner må på plass innen sommeren. Kanskje er vi der at amerikanerne ikke ser på dette som et problem. Men jeg vil anta at selv om de har store lommebøker, så er de også forretningsfolk som ønsker å se på muligheten for avkastning nedover veien. Men en gang iblant så finner man mennesker som har så mye midler at de egentlig ikke er så opptatt av å få avkastning på en investering, men at hjertet overstyrer.

De er det få av, og kanskje er amerikanerne der. Men det ville overraske meg.

Er de som de fleste investorer, så tenker jeg at de er opptatt av økonomi de også. Det hadde i hvert fall jeg vært om jeg var i deres sko. Steinar Skeie har trent Vindbjart i 14 år, og er etter hva jeg hører en av de beste trenerne som finnes på Sørlandet. Nå tilbyr han sine tjenester helt gratis. Hvis vi skal være litt ærlige med hverandre, så er det lite som tyder på at Start rykker opp denne sesongen, og mest sannsynlig rykker de heller ikke ned. Denne sesongen bør mye dreie seg om å få orden på økonomien. Da må alle steiner snus. Hadde jeg vært i Starts sko, så hadde jeg som et minimum tatt en dialog med Steinar Skeie og hørt på hva han hadde å tilby før jeg hadde vurdert andre trenere. For en trener som ikke ønsker å ha betalt for sine tjenester, vokser ikke på trær. Så forstår jeg også at Steinar Skeie sikkert ser på dette som en mulighet for å komme inn i Start, og dersom han lykkes, så ligger det mulighet for lønn senere. Men dersom han trener Start gratis hele denne sesongen, så vil det hjelpe økonomien betydelig for en klubb som trenger penger. En person som foreslår å trene et lag helt gratis for å få innpass i Sørlandets fotballklubb, har allerede bevist for meg at han er ekstremt taktisk og klok, og vet hvordan man skal begeistre og skape entusiasme for Start-fans. Bare det å gå ut i media å foreslå å trene Start helt gratis gjør Steinar Skeie til en «person of interest» i mine øyne. Steinar har allerede begeistret folket i byen med denne lissepasningen. I kommentarfeltet på sosiale medier i går, så kan man jo se at ved denne uttalelsen er han en helt blant fotballgale sørlendinger.

Det at han også er lokal, ja det tror jeg kan være med å øke interessen for at publikum strømmer til Sør Arena denne sesongen. Start, nå har dere kanskje tidenes mulighet. Den hadde jeg tatt og omfavnet.