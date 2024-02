Ideen fikk jeg da vi var på helgebesøk til Danmarks fineste matby, Århus. Midt i sentrum har de etablert et fantastisk street food-miljø. Dette er et matmarked hvor street food står sentralt. Man opplever ekte street food med mat og drikke fra 25-30 matboder og barer. Det er sitteplasser hvor man kan sitte og spise og drikke uavhengig av hvor man har kjøpt maten. I de små matbodene hvor maten lages og selges får man kjøpt all slags mat; ekte meksikanske tacos, amerikansk soul food, franske crepes, tyrkiske kebab, indisk curry, thai, gresk, kinamat, burgere, forskjellige pølser, pasta. Kort sagt ekte mat som du ikke får kjøpt andre steder i byen.

Man finner flere slike matvogner i Kristiansand i dag, veldig populære, med kjempegod mat, men uten miljø og godt drikke til. På min dagsvandring i dette streetfood-miljøet, med flere måltider, opplevde jeg at alle slags folk benyttet tilbudet om rimelige og ekte matopplevelser; forretningslunsjer, venninnegjenger, fotballkompiser, studenter – det var yrende liv hele dagen.

Og på CB-tomta hadde det i tillegg blitt plass til en stor dagligvareforretning med masse parkeringsplass. Jeg anbefaler kristiansandere som skal på weekend-tur til Danmark å kjøre forbi Ålborg, stoppe i Århus, og sette av første dagen til street food-opplevelse. Bare å gå rundt inne på området og trekke inn luktene fra forskjellige kjøkkener er en opplevelse, stemningen er fantastisk, og øl og vin fra forskjellige land ledsager den gode maten.

Tenk å få oppleve dette på CB-tomta....