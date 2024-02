Så la de ut disse bildene på Instagram-kontoen sin. Et påfunn som etter min mening var usmaklig. Og jeg sitter igjen med tanken om hva som var poenget med dette?

Jeg kan godt like det man kan kalle for en ”uskyldig” roast i noen settinger, men dette er så langt ifra. God humor skal etterlate seg glede, men dette er latterliggjøring. Det er å snakke ned andre mennesker, kropp og funksjonsnedsettelse. Jeg blir bare trist.

Vi jobber for å lære barn og unge nulltoleranse mot krenking som mobbing og diskriminering. Bidrag som dette drar oss i motsatt retning og skaper bare usikkerhet. Nå vet jeg ikke alderen på de som satt bak tastaturet og tenkte at dette «stuntet» som de selv kalte det – skulle være en god idé. Men det vitner om dårlig vurderingsevne fra de som har valgt å publisere innlegget. Latterliggjøring er ikke noe å le av. Punktum.

Redaksjonen må ta en runde med seg selv og innse at dette innlegget må slettes. Jeg håper også at vi får se en beklagelse. Det er helt greit å være etterpåklok, se at man gjorde en dårlig vurdering, og rette opp i det. Det heier jeg på.

Men å unnskylde seg med at det var plagiering holder ikke.

For det endrer ikke på at det fortsatt er et dårlig påfunn, usmakelig, flaut og useriøst. Det var godt å se at Vixen har klaget inn Natt & Dag til Pressens Faglige Utvalg for brudd på presseetiske retningslinjer. Men problemet er at Natt & Dag ikke er medlem av Norsk Presseforbund. Det betyr at klagen ikke blir behandlet av PFU. Godt er det uansett å se at dette har skapt sterke reaksjoner, og at folk setter ned foten. Tenk hvis innlegget bare ble stående uimotsagt? At ingen sa noe. Hvilke signaler ville det sendt ut? Det er noe å tenke på. Viktigheten av å si ifra.